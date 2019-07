Associação ambientalista ZERO vai medir ruído dos aviões em Lisboa durante 24 horas

O ruído excessivo no aeroporto de Lisboa afeta mais de 400 mil pessoas num raio de cinco quilómetros. O alerta é da associação ambientalista ZERO que está a preparar um plano para medir o ruído nas proximidades do Aeroporto Humberto Delgado.

Os médicos não têm dúvidas do impacto negativo do ruído excessivo na saúde, incluindo no sistema cardiovascular.