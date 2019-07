Rui Pinto "disposto a cooperar com as autoridades portuguesas"

A prisão do hacker Rui Pinto motivou uma conferência de imprensa, esta terça-feira, em Lisboa. Depois de recebida pela ministra da Justiça e de visitar Rui Pinto, Ana Gomes diz que o hacker quer colaborar com as autoridades. Mas que o Ministério Público não permite que os procuradores tenham acesso aos documentos apanhados por Rui Pinto.