Hotel Turismo da Guarda em risco

A M.R.G Construction S.A., uma das empresas do Grupo Manuel Rodrigues Gouveia, a quem o Governo concessionou a revitalização do lendário Hotel Turismo da Guarda está com dificuldades financeiras e entregou no Tribunal de Seia um Processo Especial de Revitalização (CIRE).

No documento a que a SIC teve acesso pode ler-se que, no passado dia 3 de julho, o referido Tribunal da Comarca da Guarda, proferiu o despacho de nomeação de Jorge Calvete, com escritório em Leiria, como administrador judicial provisório da empresa.

De acordo com a mesma decisão, o administrador judicial em causa que também lidera o processo de insolvência dos bens do GES na Beira Baixa, tem desde aquela data, "direito de acesso à sede e demais instalações empresariais" e de "proceder a quaisquer inspeções e exames, designadamente dos elementos da contabilidade".

O despacho determina também que "os credores dispõem de 20 dias, contados desde a publicação do despacho no portal Citius, para reclamar créditos, devendo as reclamações serem remetidas ao administrador judicial nomeado".

Balde água fria

A notícia apanhou desprevenida Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado do Turismo que conduziu todo o processo em estreita colaboração com o então presidente da Câmara da Guarda Álvaro Amaro.

Contactada pela SIC, Ana Mendes Godinho que esta quarta-feira acompanha o ministro da Economia numa deslocação à Guarda, enviou a seguinte a nota à redação

“Estamos a acompanhar o processo é o projeto do hotel turismo da Guarda vai continuar. Estaremos sempre a acompanhar para garantir a boa conclusão do projeto.”

Em representação da empresa em causa, Rodolfo Gouveia, confirmou à SIC que uma das participadas do Grupo avançou com o aludido Processo Especial de Revitalização, por causa de "dificuldades na obtenção de resultados em projetos internacionais".

Sem especificar os valores concretos em dívida, Rodolfo Gouveia sempre adiantou que podem estar em causa "cerca de 10 milhões de euros de créditos bancários e não bancários".

Contudo, sendo a MGR Construction S.A., uma das empresas incumbidas de revitalizar o Hotel Turismo da Guarda, o representante do Grupo Empresarial garantiu que "Esse projeto é autónomo e não será afetado". E obras no terreno? "Ainda não sabemos porque "temos andado a fazer estudos de mercado", referiu.

PS da Guarda chumba lista de deputados e presidente demite-se

O nome de Ana Mendes Godinho, atual secretária de Estado do Turismo que deve encabeçar a lista de deputados socialistas pelo círculo eleitoral da Guarda, foi esta segunda-feira chumbado na reunião da Federação Distrital do Partido, conduzindo à demissão do presidente.

Pedro Fonseca confirmou a decisão em conferência de imprensa, extraindo o que lhe pareceu ser uma leitura evidente: "Não podendo contar com esse apoio, não preciso que ninguém me indique a porta, eu sei que é chegado o momento de sair", disse o dirigente aos jornalistas.

"Não sou e jamais serei um empecilho, um embaraço ou um problema para o meu partido", sublinhou anda Pedro Fonseca que dirigia o partido no distrito desde março do ano passado e que, menos de ano e meio depois, bateu com a porta. Decisão que terá outras consequências.

Sendo também vereador da oposição na Câmara da Guarda, o presidente demissionário do PS comunicou também que, na próxima reunião do executivo, agendada para segunda-feira, vai formalizar a renúncia ao mandato.

"Retiro-me da vida política ativa e regresso à condição de militante de base", disse por fim Pedro Fonseca que, tal como o seu vice-presidente, José Luís Cabral saíram vencidos no apoio a Ana Mendes Godinho e restante equipa de candidatos socialistas às eleições de 6 de outubro.