Nova vaga de calor na Europa, máximas em Portugal podem chegar aos 40°C

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou hoje que na próxima semana está previsto num novo período de calor na Europa, incluindo Portugal.

"Durante próxima semana, Portugal, Espanha, França e, progressivamente, os países da Europa central e do Norte irão registar valores muito elevados de temperatura", informa o IPMA num comunicado válido até à tarde de quarta-feira.

Segundo o IPMA, "esta subida da temperatura irá fazer-se sentir a partir de segunda-feira" no território do continente, "em especial nas regiões mais interiores".

"Nestas regiões, a temperatura máxima atingirá valores de 40°C, ou próximos, em alguns locais, assim como em muitas regiões da parte central e sul de Espanha".

Já em França, "os valores mais elevados da temperatura serão atingidos a partir do meio da semana", na quarta-feira, "prevendo-se valores máximos entre 35 e 40°C em grande parte do território francês".

O IPMA explica que "esta subida da temperatura do ar deve-se à persistência de uma região de altas pressões sobre o Mediterrâneo Ocidental e França" e "ao consequente transporte de ar muito quente do Norte de África e do interior da Península Ibérica".

"Embora haja semelhanças entre esta situação meteorológica e aquela que originou a onda de calor na Europa no final de junho de 2019, a previsão desta situação, para alcance de uma semana, evidencia uma situação de menor intensidade e de menor persistência do que a verificada no passado mês de junho", adianta o IPMA.



Com Lusa