António Costa reage com humor às acusações de Rui Rio

António Costa reagiu com humor à acusação do líder social-democrata que, através do Twitter, disse que os socialistas prometem o que não fizeram.

Rui Rio referiu-se ao facto de António Costa ter afirmado numa entrevista que tenciona reduzir a carga fiscal sobre o trabalho com um novo desdobramento dos escalões de IRS da classe média e repor a atualização anual dos salários da administração pública.