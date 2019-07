Hugo Soares e Maria Luís Albuquerque fora das listas de candidatos a deputados do PSD

O presidente do PSD decidiu afastar Hugo Soares e Maria Luís Albuquerque das listas de candidatos a deputados.

Rui Rio vetou os nomes do ex-líder parlamentar do partido, que tinha sido indicado pela distrital de Braga, e da antiga ministra das Finanças de Pedro Passos Coelho, proposta pela distrital de Setúbal.

A decisão do presidente do PSD foi avaliada pela Comissão permanente do partido e comunicada esta semana às respetivas estruturas distritais.

As listas de candidatos a deputados serão aprovadas pelo Conselho Nacional social-democrata na próxima terça-feira