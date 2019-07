Homem encontrado morto com objeto cortante na cara em Barcelos

Um homem com cerca de 50 anos foi hoje encontrado morto em Barcelos, na freguesia de Pereira, "com um objeto cortante na face", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.



Segundo a fonte, o alerta foi dado às 13:21 pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, que se encontram no local, assim como a GNR, a Polícia Judiciária (PJ) e o INEM, com uma equipa de psicólogos.



"O homem aparenta ter cerca de 50 anos e foi encontrado já cadáver com um objeto cortante na face", disse a fonte.



As autoridades dsconhecem as circunstâncias da morte.



Lusa