Rui Rio acusa o PS, Bloco e PCP de não terem defendido o Serviço Nacional de Saúde e de causarem sofrimento aos portugueses.

O líder do PSD disse hoje, na Festa do Chão da Lagoa, na Madeira, que a principal promessa eleitoral do partido é baixar os impostos para melhorar os serviços públicos.

Foi a grande festa do PSD da Madeira com Jardim e Albuquerque e sem uma palavra para os problemas internos do partido.