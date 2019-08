O juiz Carlos Delca, do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, decidiu esta quinta-feira levar a julgamento todos os 44 arguidos no processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, a 15 de maio de 2018.

Bruno de Carvalho vai a julgamento como autor moral de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.

Advogado de Bruno de Carvalho acusa o juiz de de ter sido incoerente