Plásticos representam 72% do lixo encontrado nas praias portuguesas

Em Portugal, os plásticos representam 72% do lixo encontrado nas praias - será importante alertar e sensibilizar os banhistas para esta temática, promovendo um comportamento mais responsável em relação aos materiais plásticos na praia.

É isso que faz o projecto "TransforMAR" (que está na 2ª edição), um projeto do Lidl Portugal, da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Electrão, da Quercus, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Associação Zero, que anda a percorrer as praias de Norte a Sul do país numa grande campanha de recolha de resíduos plásticos, transformando os resultados da recolha em benefícios diretos para as praias e comunidade, evitando que o seu destino final seja o mar.