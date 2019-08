"A partir do momento em que irresponsavelmente se leva alguém a tribunal sem provas cria-se, e com o propósito claro de a criar, a convicção na sociedade que aquela pessoa é culpada, faltando apenas a "última etapa", o julgamento, para que lhe seja aplicada a pena correspondente", lê-se num texto publicado no Facebook.

O ex-presidente do Sporting põe em causa "as provas produzidas" e fala mesmo em "vexame público".

"Conseguiram! A minha vida está irremediavelmente destruída. Nada nem ninguém pode resolver isso. É tarde demais", escreveu Bruno de Carvalho na sua página na rede social.

Bruno de Carvalho vai ser julgado por 98 crimes

Bruno de Carvalho e os outros 43 acusados do ataque à Academia de Alcochete vão ser julgados. O ex-presidente do Sporting vai ser julgado por 98 crimes.

O juiz Carlos Delca considera que há provas suficientes para que possam vir a ser condenados.

Advogado de Bruno de Carvalho acusa o juiz de de ter sido incoerente

Miguel Fonseca não estava à espera que o ex-presidente do Sporting fosse a julgamento.