Governo autoriza contratação de mais de 1.400 profissionais para os hospitais

O Governo autorizou a contratação de mais de 1.400 profissionais para os hospitais, repondo a capacidade de resposta que tinha sido afetada com a passagem às 35 horas, segundo o secretário de Estado da Saúde.

Com a autorização para a contração de 1.424 profissionais para a generalidade dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), “fica definitivamente reposta a capacidade que tinha sido afetada com a passagem para as 35 horas”, disse à agência Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos.

O despacho conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, assinado na quinta-feira, permite que os hospitais possam, a partir de hoje, dar início aos procedimentos necessários à celebração de contrato sem termo com 552 enfermeiros, 162 assistentes operacionais e 710 assistentes técnicos.

“É mais um passo no reforço da capacidade operacional dos hospitais do SNS”, alguns dos quais, segundo o governante, ficarão “até já com uma folga positiva”, decorrente de “um aumento líquido evidente do número de profissionais”.

Francisco Ramos sublinhou a importância desta medida, não apenas ao nível dos profissionais de enfermagem, mas também no que toca aos assistentes técnicos e operacionais que “são por vezes esquecidos”, mas que são “indispensáveis na marcação das consultas, no apoio administrativo ao internamento”, entre outros serviços que “sem eles não podem funcionar”.

Recuperação do SNS, “um dos principais desafios de curto e médio prazo”

Esta é “a segunda autorização em bloco” do Governo para a contração de profissionais para os hospitais, depois de em fevereiro ter sido autorizada a contratação de 450 enfermeiros e cerca de 400 assistentes operacionais.

Em comunicado o Ministério de Saúde reconhece a recuperação do SNS “como um dos principais desafios de curto e médio prazo” e os recursos humanos como “um dos pilares” em que têm vindo a ser adotadas algumas medidas.

No âmbito do despacho, e do “recente reforço da autonomia devolvida às entidades públicas empresariais (EPE) na celebração de contratos de trabalho em determinadas circunstâncias”, as contratações agora autorizadas podem ser efetivadas a partir de hoje.

Os estabelecimentos de saúde identificados no despacho “ficam, desde já, autorizados a celebrar contratos de trabalho, no limite definido, satisfazendo necessidades identificadas pelos serviços e respetivas ARS”, conclui o comunicado.

