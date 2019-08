Costa propõe Elisa Ferreira ou Pedro Marques para comissários europeus

O primeiro-ministro apresentou à futura presidente da Comissão Europeia dois nomes para ocupar o cargo de comissário europeu: elisa Ferreira ou Pedro Marques, avança o jornal Público.

O eurodeputado e a atual vice-governadora do Banco de Portugal estiveram esta quarta-feira reunidos em Bruxelas com Ursula von der Leyen.

O calendário para a constituição da nova Comissão Europeia

Ursula Von der Leyen quer ter os nomes de todos os candidatos até ao final de agosto para depois distribuir as pastas.

Depois, cada comissário indigitado irá ser submetido ao escrutínio da sua respetiva comissão na assembleia europeia, respondendo a cinco perguntas escritas, antes de ser questionado exaustivamente durante três horas pelos eurodeputados numa audição transmitida em direto.

Fonte parlamentar confirmou à Lusa que as datas de 30 de setembro a 08 de outubro para as audições dos comissários indigitados estão “praticamente confirmadas”, estando apenas condicionadas por eventuais atrasos que possam ocorrer durante o processo de escolha do colégio por parte de Von der Leyen.

Nessas audições, o PE avaliará os candidatos em função da sua competência geral, do seu empenho europeu e da sua independência pessoal, bem como o seu conhecimento das pastas para as quais são propostos e a sua capacidade de comunicação, e terá particularmente em conta o equilíbrio entre homens e mulheres, podendo também pronunciar-se sobre a distribuição das pastas efetuada pela presidente eleita.

Se algum ou alguns dos comissários indigitados não “passarem” no crivo dos eurodeputados – no passado, uma avaliação negativa já levou ao afastamento de alguns candidatos -, poderão ser agendadas audições adicionais na semana de 14 de outubro.

A Comissão no seu todo, incluindo a presidente da Comissão e o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, serão depois sujeitos a um voto de aprovação do PE, o que deverá acontecer na sessão plenária de 21 a 24 de outubro, presumivelmente no dia 23.

A assembleia europeia elege ou rejeita a Comissão por maioria dos votos expressos, por votação nominal. Depois de aprovados pelo Parlamento, os membros da Comissão são nomeados pelo Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada.

O mandato de Ursula von der Leyen, que terá uma duração de cinco anos, deverá começar no dia 01 de novembro.