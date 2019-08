O Secretário de Estado da Valorização do Interior está a ser investigado pelo Ministério Público, num processo relacionado com as suas anteriores funções enquanto presidente da Câmara de Proença a Nova. Podem estar em causa crimes de corrupção, abuso de poder e prevaricação.

À SIC, João Paulo Catarino confirma que já foi ouvido no processo, mas apenas como testemunha.

O inquérito já tem pelo menos um arguido: Carlos Santos Silva, o amigo de José Sócrates, também envolvido na Operação Marquês.