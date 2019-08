Infarmed processa nove empresas por "publicidade ilegal" a medicamentos de vitamina D

O Infarmed instaurou nove processos de contra-ordenação contra empresas farmacêuticas por "publicidade ilegal" de medicamentos que contêm vitamina D.



Há dois anos, a SIC denunciou que em apenas dois anos a fatura do Serviço Nacional de Saúde com este tipo de fármaco passou de cerca de um milhão de euros para quase seis milhões. Revelou ainda discrepâncias nos resultados de dois estudos nacionais, que avaliam o défice da vitamina feitos com as mesmas amostras de sangue.

Na altura, a reportagem desencadeou processos de averiguações por parte da Direção-Geral da Saúde, Infarmed e do Instituto Ricardo Jorge.

Para além dos processos, o Infarmed e a Direção-geral de Saúde elaboraram uma norma que dá novas linhas orientadoras aos médicos para prescreverem este tipo de medicamentos.