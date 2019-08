Agricultores temem falências e perdas de colheitas se greve continuar

O presidente da Confederação dos Agricultores alertou este sábado para possíveis falências e perdas de colheitas caso a greve dos motoristas de matérias perigosas se mantenha, admitindo que o setor só estava preparado para resistir 3 a 5 dias.

"O setor estava preparado para resistir, sobreviver e trabalhar com calma durante 3,4 ou 5 dias", disse à Lusa o presidente da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa.

"Se agora for para continuar a greve por mais um período sem fim à vista, a situação pode complicar-se e eu nem sei o que é que pode acontecer", admitiu, lembrando que "no setor agrícola, a consequência imediata é a perda total".

Os motoristas de matérias perigosas cumprem hoje o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas e terminou esta madrugada.

Face à situação, o presidente da CAP adiantou que os agricultores terão de apelar para o Governo.

"Se a greve for para se manter, vamos ter de fazer uma solicitação ao Governo no sentido de ponderar o significado de uma entrada em colapso de uma parte do setor, caso os serviços mínimos ou a requisição civil tenham falhas, assim como já tiveram", afirmou.