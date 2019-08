David Justino acusa PS de pagar o que não cumpriu com novas promessas

Arrancou esta segunda-feira, em Castelo de Vide, a Universidade de Verão do PSD.

António Vitorino, socialista e Alto-comissário para as Migrações, e Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do programa eleitoral do CDS, são convidados desta edição.

Entre os nomes do PSD que participam na tradicional iniciativa de formação de jovens quadros sociais democratas estão o comissário Carlos Moedas, o eurodeputado Paulo Rangel e alguns cabeças de lista do PSD para as legislativas.

Rui Rio faz o encerramento no domingo.

Esta segunda-feira, a abertura ficou a cargo de David Justino. O coordenador do programa eleitoral do PSD acusou António Costa de estar a ver-se ao espelho quando diz que o programa social democrata promete tudo a todos.

O vice-presidente do PSD acusa ainda o PS de não cumprir o que promete e de pagar com novas promessas.