Atrasos de 15 dias nos registos prediais de Setúbal

Considerando que o Governo se encontra em "total incumprimento relativamente a prazos legais e compromissos assumidos perante grupos parlamentares e com esta estrutura sindical" em matérias como estatuto remuneratório e reforma dos serviços, o Sindicato Nacional dos Registos (SNR)realiza mais um dia de greve, no período entre as 00:00 e as 24:00.