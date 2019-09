Descoberto novo seguro de vida que reverteria a favor de Rosa Grilo

Versões da PJ e de Rosa Grilo não coincidem

Apesar das contradições de Rosa Grilo que hoje deixaram irritada a juíza, a versão que a mulher do triatleta apresentou é a mesma que já tinha apresentado em diversas cartas enviadas à SIC.

No entanto, a investigação da Polícia Judiciária acabou por desmontar a tese da principal suspeita. A PJ acredita que o crime aconteceu no quarto de hóspedes antes das 07h00 do dia 15 de julho.

A par disso foi também descoberto mais um seguro de vida que reverteria a favor de Rosa Grilo caso o marido morresse.