PSP deteta quase 150 infrações relacionadas com cinto de segurança e sistemas de retenção de crianças

A PSP fiscalizou, na última semana, mais de 5.600 viaturas, tendo detetado 144 infrações na utilização de cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças e mais de 1.500 contraordenações rodoviárias, foi hoje divulgado.

No balanço da operação de fiscalização policial, que decorreu entre 09 de setembro e domingo e que incidiu na sensibilização dos condutores para a utilização correta de cintos de segurança e sistemas de retenção, foram detetadas 124 infrações por não utilização ou uso incorreto do cinto de segurança e 20 por não utilização ou utilização incorreta do sistema de retenção de crianças.

Das 109 detenções, mais de metade foram por condução sob o efeito do álcool (55) e 32 por falta carta de condução.A PSP também controlou por radar 39.347 veículos, tendo verificado 1.295 infrações relacionadas com velocidade, das quais 92 muito graves, 977 graves e 226 leves.

A operação mobilizou 1.322 polícias e 345 viaturas.

