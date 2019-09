Como vai ser eliminado o ninho de vespas asiáticas que obrigou ao fecho do Parque da Pena? 

A zona ocidental do Parque da Pena, em Sintra, foi encerrada ao público, depois de ter sido descoberto um ninho de vespas asiáticas, estando prevista a reabertura esta quarta-feira. A repórter Nelma Serpa Pinto esteve no Parque da Pena e falou com a técnica da Câmara Municipal de Sintra, Raquel Neves, que explicou as operações previstas para hoje para resolver o problema.