Rosa Grilo deverá manter versão apresentada na primeira sessão do julgamento

Continua hoje o julgamento de Rosa Grilo e de António Joaquim, acusados da coautoria do homicídio do empresário e triatleta Luís Grilo. À chegada ao Tribunal de Loures, a advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, disse que vai ser reafirmada a versão que foi apresentada na primeira sessão do julgamento.