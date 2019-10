Termina hoje a greve dos trabalhadores dos registos e notariado.



Termina esta tarde com uma concentração no Rossio, em Lisboa. Os trabalhadores seguem depois, às 15h, para o Terreiro do Paço, em protesto contra a falta de diálogo com o Governo.

Exigem uma revisão do sistema remuneratório, progressão e promoções na carreira e abertura de novos concursos internos e externos.

Segundo os sindicatos que convocaram a greve, houve uma adesão nacional média de 85 a 90 por cento.