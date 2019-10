Morreu Avelino Ferreira Torres

Avelino Ferreira Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses, morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada.

A Junta de Freguesia do Marco deixou, através da conta no Facebook, uma mensagem de condolências a toda a família de Avelino Ferreira Torres, que era também um histórico do CDS.

Avelino Ferreira Torres, que liderou a autarquia entre 1983 até 2005, sempre eleito pelo CDS, era natural de Rebordelo, Amarante, e, segundo fonte autárquica citada pela agência Lusa, encontrava-se acamado há alguns meses, em casa, na localidade de Tuías, Marco de Canaveses, distrito do Porto.