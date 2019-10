Luís Montenegro anunciou esta quarta-feira que se vai candidatar à presidência do PSD.

A revelação foi feita numa entrevista exclusiva à SIC, que está agora a ser analisada na Edição da Noite da SIC Notícias:

Luís Montenegro considera que Rui Rio deve assumir responsabilidades pelos resultados do PSD nas eleições legislativas. O ex-líder parlamentar do PSD diz que o atual líder do partido “quebrou um ciclo de vitórias”.