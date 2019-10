Detido suspeito de abusar sexualmente de menina de 13 anos em Portalegre

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem de 27 anos por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma menina de 13 anos, no distrito de Portalegre, que abordou e aliciou nas redes sociais.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ indicou que o suspeito foi detido, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, por existirem "fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de crianças".

O homem terá "abusado sexualmente de uma menina com 13 anos" depois de a ter previamente abordado e aliciado "através de mensagens trocadas na rede social Facebook", adiantou a Judiciária.

Segundo a PJ, os alegados abusos ocorreram, em março deste ano, "na habitação de um familiar do suspeito", no distrito de Portalegre, aproveitando "a circunstância de se encontrar a sós com a vítima".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.

Lusa