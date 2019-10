Funcionários das Finanças, da Segurança Social e uma inspetora do SEF detidos em operação da PJ

Uma megaoperação da Polícia Judiciária desmantelou uma rede que operava na estrutura do Estado para legalizar imigrantes a troco de subornos. Há pelo menos 20 detidos. São advogados, funcionários das Finanças, do Instituto de Segurança Social e uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.