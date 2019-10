Membros da Comissão Política Nacional do PSD pedem recandidatura de Rui Rio

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na última semana de outubro ou no início de novembro. Na reunião da Comissão Política Nacional do partido, Rui Rio não revelou se vai ser de novo candidato à liderança, mas José Silvano diz que houve um pedido dos membros para que se recandidatasse.