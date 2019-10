Rui Rio apresenta recandidatura à liderança do PSD

O Presidente do PSD, Rui Rio, quebrou o silêncio desde a noite eleitoral e apresentou esta segunda-feira a recandidatura à liderança do PSD. As próximas eleições diretas do partido acontecem em janeiro e há já outros dois nomes na corrida à presidência: Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do partido, e Miguel Pinto Luz, antigo líder da distrital de Lisboa.

“O nosso objetivo comum tem de ser derrotar o PS e não derrotar o próprio PSD”

Mostra-se disponível para lutar contra todas as adversidades inerentes a ser líder da oposição, mas recusa-se a enfrentar o que classifica de “deslealdades e boicotes internos”. Sobre o resultado das eleições internas, espera que depois de ser conhecido, se respeite a vontade dos militantes, dizendo que aceitará qualquer resultado com tranquilidade.

O PSD obteve 27,7% dos votos nas eleições legislativas, tendo Rui Rio assumido que o partido não alcançou o principal objetivo - o de vencer - mas que este resultado não se tratava de uma "grande derrota".