Fazer chamadas, mandar SMS ou usar dados está a ser uma missão impossível para muitos clientes da operadora NOS.

De acordo com o site down detector desde as quase 11h00 que há problemas sobretudo nas zonas da Grande Lisboa, Porto, Gaia, Braga, Coimbra, Leiria, Évora e Albufeira.

As falhas estarão relacionadas com um problema nas antenas da operadora, avança a Rádio Renascença.