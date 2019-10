Acordo entre Saúde e Defesa para reduzir lista de espera no SNS não está a funcionar

Falhou um acordo entre os Ministérios da Saúde e da Defesa para reduzir as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde.



Foi assinado em julho do ano passado e previa que doentes do SNS fossem operados no Hospital das Forças Armadas.

Mas, segundo o Jornal de Notícias, ainda não foi feita nenhuma operação ao abrigo do protocolo.

Ao JN, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo responsabiliza o Hospital das Forças Armadas.

Diz que não apresentou qualquer candidatura para ser convencionado do Serviço Nacional de Saúde e que, por isso, não pode enviar doentes.