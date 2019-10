O Presidente da República avisa que quatro anos depois, as expectativas dos portugueses em relação ao Governo são maiores, mas os recursos não chegam para satisfazer todas as exigências.

No discurso da cerimónia de tomada de posse do novo Executivo, este sábado, Marcelo Rebelo de Sousa avisou António Costa que a missão do Governo não será tarefa fácil.