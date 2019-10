Túnel elétrico defende as colmeias dos ataques da vespa asiática

A vespa asiática é um problema cada vez mais grave para os produtores de mel que não conseguem travar a destruição das colónias de abelhas. Este fim de semana, na feira da caça e do mel de Miranda do Corvo, está a ser apresentado um túnel elétrico para defender as colmeias dos ataques das vespas.