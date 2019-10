Análise técnica ao novo aeroporto do Montijo "foi feita de forma exaustiva"

A Agência Portuguesa do Ambiente aprovou a construção do novo aeroporto no Montijo, mas com exigências.

Minimizar os impactos ambientais vai custar 48 milhões à ANA Aeroportos, numa obra de 480 milhões de euros. A gestora dos aeroportos de Portugal não concorda com a fatura.

Ao nível da avifauna, a APA refere que foi estimado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a afetação pelo novo aeroporto de cerca de 2.500 hectares utilizados para nidificação e alimentação das diferentes espécies de avifauna que ocorrem no estuário do Tejo.