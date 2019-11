Caudal do rio Tejo motiva reunião de urgência

O ministro do Ambiente, José Matos Fernandes, pediu esta terça-feira uma reunião urgente à homóloga espanhola sobre a situação no Tejo. O movimento ProTejo quer que o Governo português defenda o interesse nacional e não deixe nas mãos da Iberdrola a gestão dos caudais do rio.