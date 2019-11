Luís Montenegro promete vitória do PSD nas eleições autárquicas e legislativas

Luís Montenegro promete uma vitória do PSD nas eleições autárquicas e legislativas. Montenegro apresentou a candidatura à liderança do partido este domingo e apostou num discurso de contraste com a estratégia de liderança de Rui Rio.

Montenegro diz que com ele na liderança não haverá acordos com o PS.