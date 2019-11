Eleições diretas no PSD: quem apoia quem?

Vários sociais-democratas têm mostrado de que lado estão nas eleições diretas do PSD. José Pedro Aguiar Branco é o mais recente, o antigo ministro da Defesa do Governo de Pedro Passos Coelho veio dizer que apoia Luís Montenegro. Aguiar Branco acredita que o ex-líder da bancada parlamentar do PSD é uma alternativa "clara e inequívoca" ao PS.

Já António Leitão Amaro, apoiante de Rui Rio no congresso anterior quando este enfrentou Santana Lopes, mudou de preferências e agora também apoia Montenegro, de quem foi vice-presidente na bancada parlamentar. Leitão Amaro considera que é um nome mais forte para comandar os sociais-democratas, diz que tem estima pelo atual presidente mas acredita que Montenegro é "significativamente melhor" que Rui Rio.

Luís Montenegro prometeu vitória nas eleições





O atual líder do PSD, Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz são, até à data da publicação deste artigo, os únicos candidatos à liderança do partido. As eleições realizam-se a 11 de janeiro do próximo ano.