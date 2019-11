Francisco Pinto Balsemão na 2.ª edição dos Encontros de Cascais

A iniciativa do jornal Expresso conta com nomes marcantes de diversas áreas e gerações discutem este fim de semana os principais problemas do país.

Esta manhã, Francisco Pinto Balsemão moderou um debate sobre Democracia que contou com a presença do antigo ministro, Miguel Poiares Maduro.

Os encontros de Cascais começaram em 2018 e têm um número muito restrito de participantes.

Assentam em debates abertos e culminam na publicação das conclusões, coligidas plos relatores.

As principais conclusões serão apresentadas esta noite ao Presidente da República, que se junta ao jantar de encerramento.