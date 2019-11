Rio diz que fixação de médicos no SNS pretendida pelo Governo "atenua" mas não resolve problema

Rui Rio diz que a estratégia do Governo para o SNS até pode atenuar a falta de profissionais, mas é preciso ser acompanhada de outras medidas. Para o líder do PSD, a captação de médicos tem que ser feita de outra forma.

O jornal Expresso avançou este sábado que a ministra da Saúde vai negociar com a Ordem dos Médicos e com os sindicatos a permanência dos jovens no setor público, assim que terminem a especialização.