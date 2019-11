Desde do inicio do ano já morreram, em Portugal, 33 vítimas de violência doméstica: 25 mulheres, 1 criança e 7 homens. São dados avançados pelo Governo que, na passada sexta-feira, fez um balanço das medidas de prevenção e combate à violência doméstica, aprovadas no início do ano em Conselho de Ministros. No dia em que se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência, esteve na Edição da Manhã para falar deste balanço e da segunda parte de uma campanha que o governo promove hoje: #PortugalContraAViolência, que enfatiza a necessidade de rutura com preceitos culturais que continuam a justificar e legitimar o injustificável.