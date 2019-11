Maioria dos interrogatórios na instrução do processo Hells Angels foi cancelada

A fase de instrução do processo Hells Angels começou esta quarta-feira. No primeiro dia, foram desmarcadas várias inquirições que estavam agendadas para as próximas duas semanas.

O processo Hells Angels tem 89 arguidos acusados de crimes como tentativa de homícidio, ofensas graves à integridade fisica, extorsão e associação criminosa.