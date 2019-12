Catarina Martins acusa o Ministro das Finanças de falta de compreensão sobre as necessidades do Serviço Nacional de Saúde.

Em contrapartida, a líder do Bloco de Esquerda reconhece que a Ministra da Saúde compreende, por exemplo, a necessidade de acabar com a suborçamentação do SNS em 2020. A proposta custa 800 milhões de euros e faz parte de um pacote de medidas que o partido vai levar à discussão do Orçamento do Estado.