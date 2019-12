Candidatos à liderança do PSD analisam primeiro debate a três

No rescaldo do primeiro debate televisivo dos três candidatos à liderança do PSD, Rui Rio diz que não gostou da primeira parte, mais centrada na guerrilha interna, e admite que até pode prejudicar o partido.

Miguel Pinto Luz desvaloriza o clima de tensão do debate e defende que é natural e nada dramático, que num momento eleitoral, as clivagens fiquem mais vincadas. Sobre a possibilidade de mais debates televisivos, Rui Rio diz que vai ponderar e Miguel Pinto Luz mostra-se disponível.