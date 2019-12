O ministro do Ambiente condenou a visão do CDS na área do ambiente, quando questionado sobre um tweet do deputado Nuno Melo, em que considera haver um circo político à volta de Greta Thunberg.

Na Edição da Noite da SIC Notícias desta quinta-feira, João Matos Fernandes defendeu que a jovem ativista é fundamental para sensibilizar as pessoas para questões ambientais.