O Presidente da República advertiu que quem quer a regionalização do país não deve precipitar-se.

"Quem quer a regionalização não deve precipitar-se, porque esse pode ser o grande obstáculo à regionalização. Quem não quer, é-lhe indiferente, pois essa precipitação pode até ser um argumento para não se regionalizar", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita a uma escola em Vila do Conde, no distrito do Porto.