Cirurgia inovadora para um tumor específico no cérebro no Centro Hospitalar do Porto

É um tratamento inovador que se aplica a pequenos tumores que estão em zonas de difícil acesso ou anexos a áreas nobres do cérebro.

Chegou à Europa há poucos meses e estreia-se agora no Serviço Nacional de Saúde.

O Centro Hospitalar do Porto é o primeiro no norte do país a avançar com esta técnica - a remoção do tumor por laser com controlo simultâneo por ressonância magnética.