Depois da saída, o advogado Ricardo Serrano Vieira disse que acredita que a revisão da medida de coação pode significar a absolvição do cliente.

O Ministério Público atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo sobre Luís Grilo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia no quarto de hóspedes na casa do casal, em Vila Franca de Xira.