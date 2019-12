Conselho de Ministros vai aprovar novo modelo remuneratório no SNS

O Serviço Nacional de Saúde vai finalmente ter, á luz do que já aconteceu com as Forças Armadas, um plano plurianual de investimentos, que deverá ser aprovado esta quarta-feira em Conselho de Ministros, bem como um novo modelo de pagamento por desempenho para os médicos.