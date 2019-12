BE aponta insuficiências às medidas para a Saúde anunciadas pelo Governo

Os partidos já reagiram ao anúncio da ministra da Saúde, que quer reforçar o setor com 8.400 profissionais até 2021.

O PS diz que as medidas anunciadas são importantes para devolver a credibilidade e a confiança ao Serviço Nacional de Saúde.

O Bloco de Esquerda defende que as medidas são importantes, mas que há ainda insuficiências.

O PSD, o CDS e o PCP dizem que esta é apenas mais uma promessa do Governo e que vão esperar para analisar o documento do Orçamento do Estado na íntegra.