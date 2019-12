Conhece a história das múmias da Capela dos Ossos? Investigação desmistifica antigas lendas

Investigadores estão a desvendar "segredos" das duas múmias existentes na Capela dos Ossos, em Évora, e concluíram já que os corpos são de uma mulher e de uma menina, o que desmistifica antigas lendas locais.

A investigação, que "ainda está a decorrer", é da Universidade de Évora (UÉ) e tem interesse porque, "para já, corpos mumificados não são frequentes em Portugal e, depois, em redor destes dois, há várias lendas", disse hoje à agência Lusa a bioantropóloga Teresa Fernandes, da academia alentejana.

"A mais conhecida das lendas locais, de Évora, é a de que as múmias seriam um homem e um rapaz, pai e filho, que tratariam mal a mulher e mãe", respetivamente, a qual, como vingança, "os teria amaldiçoado, dizendo que, quando morressem, os seus corpos não se iriam desfazer", contou.

A professora da UÉ Teresa Fernandes, em parceria com a bioantropóloga brasileira Cláudia Cunha, docente na Universidade Federal do Piauí e que, em 2014, liderou a investigação e restauro das duas múmias da Capelas dos Ossos, quis desvendar mais sobre mistérios em torno destes indivíduos mumificados.

"Já que tínhamos acesso às múmias, resolvemos ir verificar se a lenda era verdadeira ou não e concluímos que é falsa", destacou Teresa Fernandes, a propósito do estudo, que envolve também a equipa que a docente coordena no Laboratório de Antropologia Biológica, assim como investigadores do Laboratório HERCULES, ambos da academia alentejana.